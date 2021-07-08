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Студента, который заказывал из Москвы флаги «Л-ДНР», заочно осудили на три года

08 июля 2021, 10:52

Студента, который заказывал из Москвы флаги «Л-ДНР», заочно осудили на три года

Октябрьский райсуд Харькова заочно назначил наказание мужчине, который заказал в России флаги группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.

Согласно материалам дела, уроженец Енакиево Донецкой области учился в Харькове в Национальном университете гражданской защиты на 1 курсе магистратуры, на факультете пожарной безопасности.

«В течение сентября — ноября 2014 года у гражданина возник преступный умысел на изменение границ территории Украины. Для этого он разыскал в интернете информацию, как можно купить флаги самопровозглашенных псевдо-государственных образований "ДНР", "ЛНР", "Новороссия". В дальнейшем молодой человек продавал символику через сеть "ВКонтакте"», — говорится в сообщении.

В сентябре 2014 года обвиняемый заказал на сайте www. voenpro. ru флаги, которые необходимо было получить в отделении Укрпочты. Когда в ноябре он пришел получить посылку из Москвы, его задержали сотрудники СБУ. При задержании он не отрицал, что отправление принадлежит ему.

Нашлась также свидетельница, которая приобрела у обвиняемого один флаг «ДНР» на подарок своему парню, который был уроженцем Донецкой области и поддерживал идеи «ДНР». Она получила товар по почте, отправителем был обвиняемый.

В ноябре 2014 года парня взяли под стражу без определения залога.

Однако 25 декабря 2014 года по выполнению мирного плана президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины прокурор закрыл уголовное производство и его освободили из-под стражи из Харьковского СИЗО.

Но уже 25 января 2015 года первый заместитель прокурора Харьковской области отменил постановление о закрытии дела. Мужчину объявили в розыск, следствие провели заочно и отдали дело в суд.

По информации СБУ, обвиняемый постоянно находится по месту регистрации в городе Енакиево Донецкой области.

Суд заочно назначил ему три года тюрьмы. Действия квалифицированы по ч.1 ст.110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, вопреки порядку, установленному Конституции).

В случае задержания мужчины направят к месту отбывания наказания. Если обвиняемый позже появится и подаст апелляцию, то суд может дать ему шанс, если он докажет уважительность причин пропуска срока обжалования.

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Организации
ДНР ЛНР
Места
Енакиево Харьков Москва

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