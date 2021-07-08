«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей

За среду, 7 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений умерли 13 пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 44 168 случая ковида. Из них 36 794 пациента выздоровели, 3 341 человек скончался.



За сутки выявлено 81 случай пневмоний, на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 60. Всего на лечении 1090 пациентов с пневмониями, из них 514 на кислородной поддержке (+18 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 804 случая коронавирусной болезни. Из них 88 096 человек выздоровели, а 2 366 умерли.