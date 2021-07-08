В Украине существует более сотни государственных и частных банков, поэтому перевод с карты на карту между их клиентами — обычное дело. Это делается для оплаты услуг и товаров, материальной помощи, благотворительности и еще по множеству разных поводов. И каждый, кто переводил таким образом деньги, сталкивался с определенными проблемами. В этой статье разбираем, как сделать банковский перевод максимально выгодно.



Какие сложности возникают при переводах между картами разных банков



Сложно представить, но еще 10 лет назад межбанковские переводы были недоступны. Эта операция не поддерживалась большинством украинских финансовых учреждений, и чтобы перевести деньги нужно было писать специальное заявление. Сейчас ситуация изменилась, но вопрос, как перевести деньги с карты на карту все еще остается актуальным. Дело в том, что эта опция:

предлагается не всеми банками, а если и осуществляется, то на карты не каждого финучреждения, а только партнёрских;

может занимать до 2-х рабочих дней, в зависимости от загруженности системы банка;

облагается довольно крупными комиссиями, которые увеличиваются с повышением суммы перевода;

может облагаться даже двойным комиссионным сбором — и с отправителя, и с получателя;

не всегда проходит успешно из-за технических проблем у одного из банков, но деньги возвращаются только через несколько дней и без уведомления.

Хотя услугу предоставляет большинство отечественных банков, проблем с её реализацией через официальные сервисы много. Поэтому пользователи обращаются к альтернативным способам перевода.



Какой самый простой способ переслать деньги с карты на карту



Оптимально использовать независимые интернет-площадки для финансовых услуг. На таких ресурсах можно пополнить мобильный, оплатить коммуналку и, в том числе, перевести средства между картами разных банков. Такие сервисы являются посредниками, и:

осуществляют перевод за несколько минут;

берут минимальные комиссии;

гарантируют успешность перевода;

предлагают бонусные и акционные программы для постоянных клиентов.

Одним из лучших примеров таких компаний считается https://www.ipay.ua/ru/p2p.



Преимущества использования сервиса iPay.ua



Это первая компания в Украине, которая ввела функцию межбанковских переводов. Сейчас входит в ТОП-3 сервисов страны в этой области. Компания iPay.ua:

имеет лицензию на финансовые операции от Национального Банка Украины;

поддерживает функцию личного кабинета с сохранением истории переводов и платежных реквизитов;

официально сотрудничает с украинскими банками и международными компаниями Visa и MasterCard;

защищает данные пользователей по современным протоколам, используемым мировыми банками;

берет низкие комиссионные как среди финансовых учреждений, так и среди других посреднических сервисов.

Компания iPay.ua ежедневно осуществляет тысячи переводов между картами разных банков. Все транзакции проходят успешно и с минимальной затратой временных ресурсов.