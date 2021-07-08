Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Как сделать перевод денег между картами разных банков? (промо)

08 июля 2021, 12:10

Как сделать перевод денег между картами разных банков? (промо)

В Украине существует более сотни государственных и частных банков, поэтому перевод с карты на карту между их клиентами — обычное дело. Это делается для оплаты услуг и товаров, материальной помощи, благотворительности и еще по множеству разных поводов. И каждый, кто переводил таким образом деньги, сталкивался с определенными проблемами. В этой статье разбираем, как сделать банковский перевод максимально выгодно.

Какие сложности возникают при переводах между картами разных банков

Сложно представить, но еще 10 лет назад межбанковские переводы были недоступны. Эта операция не поддерживалась большинством украинских финансовых учреждений, и чтобы перевести деньги нужно было писать специальное заявление. Сейчас ситуация изменилась, но вопрос, как перевести деньги с карты на карту все еще остается актуальным. Дело в том, что эта опция:

  • предлагается не всеми банками, а если и осуществляется, то на карты не каждого финучреждения, а только партнёрских;
  • может занимать до 2-х рабочих дней, в зависимости от загруженности системы банка;
  • облагается довольно крупными комиссиями, которые увеличиваются с повышением суммы перевода;
  • может облагаться даже двойным комиссионным сбором — и с отправителя, и с получателя;
  • не всегда проходит успешно из-за технических проблем у одного из банков, но деньги возвращаются только через несколько дней и без уведомления.

Хотя услугу предоставляет большинство отечественных банков, проблем с её реализацией через официальные сервисы много. Поэтому пользователи обращаются к альтернативным способам перевода.

Какой самый простой способ переслать деньги с карты на карту 

Оптимально использовать независимые интернет-площадки для финансовых услуг. На таких ресурсах можно пополнить мобильный, оплатить коммуналку и, в том числе, перевести средства между картами разных банков. Такие сервисы являются посредниками, и:

  • осуществляют перевод за несколько минут;
  • берут минимальные комиссии;
  • гарантируют успешность перевода;
  • предлагают бонусные и акционные программы для постоянных клиентов.

Одним из лучших примеров таких компаний считается https://www.ipay.ua/ru/p2p

Преимущества использования сервиса iPay.ua

Это первая компания в Украине, которая ввела функцию межбанковских переводов. Сейчас входит в ТОП-3 сервисов страны в этой области. Компания iPay.ua:

  • имеет лицензию на финансовые операции от Национального Банка Украины;
  • поддерживает функцию личного кабинета с сохранением истории переводов и платежных реквизитов;
  • официально сотрудничает с украинскими банками и международными компаниями Visa и MasterCard;
  • защищает данные пользователей по современным протоколам, используемым мировыми банками;
  • берет низкие комиссионные как среди финансовых учреждений, так и среди других посреднических сервисов.

Компания iPay.ua ежедневно осуществляет тысячи переводов между картами разных банков. Все транзакции проходят успешно и с минимальной затратой временных ресурсов.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
10:58
Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование
10:30
«ЛНР»: 37 новых случаев коронавируса и трое умерших
09:14
В донецкой клинике произошел пожар
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 июля
20:49
«ЛНР» тоже ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог
17:14
«ЛНР» усилила ответственность за «реабилитацию нацизма»
15:44
Абитуриента из ОРЛО дважды оштрафовали украинские пограничники за проезд через РФ
все новости
12:43
Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС
12:32
Глава ДонОГА второй раз вакцинировался от коронавируса
12:10
Как сделать перевод денег между картами разных банков? (промо)
11:58
В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:52
Студента, который заказывал из Москвы флаги «Л-ДНР», заочно осудили на три года
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
10:02
Уже миллион человек в Украине полностью вакцинировали от ковида
09:47
Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
09:16
В Донецкой области выявили 21 случай коронавируса
09:02
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
08:13
Еще 617 случаев коронавируса выявили в Украине
08:10
Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция