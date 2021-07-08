В Украине существует более сотни государственных и частных банков, поэтому перевод с карты на карту между их клиентами — обычное дело. Это делается для оплаты услуг и товаров, материальной помощи, благотворительности и еще по множеству разных поводов. И каждый, кто переводил таким образом деньги, сталкивался с определенными проблемами. В этой статье разбираем, как сделать банковский перевод максимально выгодно.
Какие сложности возникают при переводах между картами разных банков
Сложно представить, но еще 10 лет назад межбанковские переводы были недоступны. Эта операция не поддерживалась большинством украинских финансовых учреждений, и чтобы перевести деньги нужно было писать специальное заявление. Сейчас ситуация изменилась, но вопрос, как перевести деньги с карты на карту все еще остается актуальным. Дело в том, что эта опция:
Хотя услугу предоставляет большинство отечественных банков, проблем с её реализацией через официальные сервисы много. Поэтому пользователи обращаются к альтернативным способам перевода.
Какой самый простой способ переслать деньги с карты на карту
Оптимально использовать независимые интернет-площадки для финансовых услуг. На таких ресурсах можно пополнить мобильный, оплатить коммуналку и, в том числе, перевести средства между картами разных банков. Такие сервисы являются посредниками, и:
Одним из лучших примеров таких компаний считается https://www.ipay.ua/ru/p2p.
Преимущества использования сервиса iPay.ua
Это первая компания в Украине, которая ввела функцию межбанковских переводов. Сейчас входит в ТОП-3 сервисов страны в этой области. Компания iPay.ua:
Компания iPay.ua ежедневно осуществляет тысячи переводов между картами разных банков. Все транзакции проходят успешно и с минимальной затратой временных ресурсов.