Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе.



На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.



«Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС», — заявила она.



По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд «зеленой энергетики».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.