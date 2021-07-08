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Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС

08 июля 2021, 12:43

Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

«Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС», — заявила она.

По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд «зеленой энергетики».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

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