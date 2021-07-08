На Донетчине суд приговорил боевика «ДНР» к 10 годам тюрьмы

Славянский горрайонный суд приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества командиру отделения первого батальона теробороны «ДНР» Александра Скобляка за участие в террористической организации и совершение действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на приговор от 1 июля.



«В суде была доказана причастность обвиняемого к разведывательной роте третьей отдельной мотострелковой бригады Беркут (3 ОМБр) в/ч 08803 "Минобороны "ДНР" и первого батальона территориальной обороны в/ч 08822 "Минобороны "ДНР", где с декабря 2019 года был назначен стрелком, а с февраля 2020 — переведен на должность командира третьего отделения первого мотострелкового взвода механизированной роты батальона "теробороны"», — говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый в течение 2016-2019 годов был разведчиком и осуществлял наблюдение за военными позициями украинской армии, которые размещались на въезде в Торецк Донецкой области.



Скобляка задержали украинские военнослужащие 9 мая этого года вблизи пгт Новгородское. При себе он имел военный билет «ДНР» и удостоверение «Общественной организации ветеранов Новороссия».



В суде боевик полностью признал вину, искренне раскаялся, отметил, что готов нести ответственность, но просил строго не наказывать.



До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться в Бахмутском учреждении исполнения наказаний № 6.