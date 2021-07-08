На Луганщине еще 17 человек заболели коронавирусом, трое умерли

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По три человека заболели в Лисичанске, Северодонецке, Кременной, Попасной, по два – в Беловодске и Сватово, один – в Старобельске.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летний мужчина из Рубежного, 65-летний мужчина и 65-летняя женщина из Северодонецка.



За время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 694 жителей области. Из них выздоровели – 25 551 человек, умерли – 954.

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