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Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента

08 июля 2021, 14:09

Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на медиаконсультанта Офиса президента Михаил Подоляка.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его [Никифорова] своим указом», — пояснил Подоляк.

Сергей Никифоров прежде он работал на телеканалах Euronews и «Украина 24».

Юлия Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря президента, сосредоточится на работе с иностранными СМИ. По словам Подоляка, среди причин отставки Мендель — крайне жесткий режим работы с президентом и «феерическая атака» хейтеров.

По информации НВ, конкурс на пресс-секретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов. На первом этапе будущий пресс-секретарь президента должен был записать видеообращение. На втором — осталось около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление ОП Михаила Подоляка. Затем несколько финалистов должны были выполнить задание как отвечать на критические вопросы журналистов. После чего, финальное собеседование с двумя кандидатами состоялось у Зеленского.

Собеседник НВ в Офисе президента объяснил, что конкурс на место пресс-секретаря президента проходил в закрытой форме, дабы обезопасить кандидатов от атак и критики политических оппонентов. Также в ОП рассматривают возможность введения еженедельных брифингов пресс-секретаря.

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