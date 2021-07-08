СБУ не смогла предоставить копию письма о Киркорове к Минкульту

Служба безопасности Украины не смогла предоставить копию письма к Министерству культуры об исключении российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины из-за того, что единственный экземпляр этого письма был направлен в бумажной форме. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Українських Новин».



«По информации компетентного подразделения СБУ, согласно положениям "Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой информации в системе СБУ" документы были подготовлены в бумажной форме, в одном экземпляре и направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины», — говорится в ответе.



При этом СБУ предоставила копию ответа Минкультуры на письмо СБУ от 11 июня о включении Киркорова в «черный список».



Других писем по данному вопросу у СБУ нет.

23 июня Минкультуры по представлению СБУ включило российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.



В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.