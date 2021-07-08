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Мариуполь вошел в число 10 региональных авиахабов

08 июля 2021, 15:57

Мариуполь вошел в число 10 региональных авиахабов

В активной фазе развития в данное время находятся 10 аэропортов Украины, которые составляют сеть региональных авиахабов. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30».

Он отметил, что в ближайшее время будет открыта новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Одессы. Кроме того, быстрыми темпами начал строиться международный аэропорт «Днепр», и открылось авиасообщение с аэропортами Ужгорода, Черновцов, Кривого Рога.

«И мы не просто запускаем новые рейсы. Мы начинаем реконструкцию взлетно-посадочных полос во многих региональных аэропортах. Ведь мы понимаем, что это очень важно. Во-первых, люди смогут быстро добраться в Киев. Во-вторых, улетать из Киева международными рейсами. И есть договоренность с авиакомпаниями, чтобы рейсы стыковались. И третье – мы запускаем с несколькими авиакомпаниями международные рейсы из этих региональных аэропортов», – рассказал Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что для начала это будут чартерные рейсы на популярные туристические направления, но если будет спрос, авиакомпании будут их развивать.

Он представил карту региональных авиахабов, на которой были указаны аэропорты в Ужгороде, Ровно, Черновцах, Житомире, Виннице, Полтаве, Кривом Роге, Херсоне, Днепре и Мариуполе.

«Для нас важно соединять страну не только дорогами. Мы соединяем страну также авиасообщением», – добавил замглавы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планировалось искать между Луганской и Донецкой областями.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь.

Мариуполь предложил центральной власти два варианта возобновления авиасообщения в регионе: реконструкцию существующего аэропорта и строительство нового на стыке Донецкой и Запорожской областей.

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