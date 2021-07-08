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Боевику, воевавшему против ВСУ, сообщили о подозрении в терроризме

08 июля 2021, 16:58

Боевику, воевавшему против ВСУ, сообщили о подозрении в терроризме

Командиру одного из подразделений армейского корпуса «Народной милиции» группировки «ДНР», который воевал против Вооруженных сил Украины вблизи Славянска и Дебальцево, заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 37-летний боевик участвует в боевых действиях на временно оккупированных территориях в составе незаконных вооруженных формирований РФ с мая 2014 года.

Отмечается, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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