Боевику, воевавшему против ВСУ, сообщили о подозрении в терроризме

Командиру одного из подразделений армейского корпуса «Народной милиции» группировки «ДНР», который воевал против Вооруженных сил Украины вблизи Славянска и Дебальцево, заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что 37-летний боевик участвует в боевых действиях на временно оккупированных территориях в составе незаконных вооруженных формирований РФ с мая 2014 года.



Отмечается, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.