С начала дня боевики шесть раз обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операци Объединенных сил.



Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских военных вблизи Опытного, Новозвановки, Невельского, Песок, Марьинки. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Он госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.



«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», – добавили в штабе ООС.

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