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В Донецкой области при получении взятки задержан депутат городского совета

08 июля 2021, 17:43

В Донецкой области при получении взятки задержан депутат городского совета

Директор коммунального предприятия одного из городов Донетчины, который также является депутатом горсовета, задержан при получении взятки. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По данным правоохранителей, директор КП требовал 1500 долларов США за положительное решение вопроса по вывозу бытовых отходов от физического лица-предпринимателя.

Во время обыска в служебном кабинете чиновника изъяты деньги, полученные неправомерным путем.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Указанное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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