В Донецкой области при получении взятки задержан депутат городского совета

Директор коммунального предприятия одного из городов Донетчины, который также является депутатом горсовета, задержан при получении взятки. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По данным правоохранителей, директор КП требовал 1500 долларов США за положительное решение вопроса по вывозу бытовых отходов от физического лица-предпринимателя.



Во время обыска в служебном кабинете чиновника изъяты деньги, полученные неправомерным путем.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).



Указанное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.