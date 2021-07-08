Хайди Грау покидает пост посла ОБСЕ в переговорах по Донбассу

Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже этим летом покинет свой пост. Об этом было официально сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля, передает «Укринформ».



Причина ухода Грау не называется.



Было отмечено, что в настоящее время идет подбор ее преемника.



Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк среди прочих выразил благодарность послу Грау за ее работу.



«Я захотел бы завершить мое заявление выражением искренней благодарности за ее весомый вклад, сделанный во время работы в ТКГ. Нам не хватает Вашей энергии в ТКГ, уважаемая Хайди, как и ваших уместных замечаний, которые развенчивают российские фейки на заседаниях Постоянного совет», - сказал он.

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