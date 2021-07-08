Переселенцы, пенсионеры, жертвы мошенников: Правозащитники рассказали о «подводных камнях» автоматического списания долгов

Автоматическое списание долгов может ударить по социально незащищенным категориям, в том числе переселенцам, пенсионерам, людям с инвалидностью, а также по жертвам мошенников. Об этом пишет «Юридический советник для переселенцев».
С 6 июля в Украине вступили в силу изменения, утвержденные приказом министерства юстиции № 1061/5 от 23 марта 2021 года. Теперь процедура автоматического ареста счетов и списания средств касается не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммунальным услугам, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие – наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.
Правозащитники рассказали о «подводных камнях» вступивших в силу норм по автоматическому списанию долгов:
Кроме того, отмечают правозащитники, в уязвимом положении оказываются жертвы мошеннических схем, на которых оформлены кредиты, тем более если они не знают, что являются должниками. В этом случае при списании средств и/или блокировке банковского счета им необходимо будет обратиться за разъяснениями к банкам. А после этого, в зависимости от ситуации, проходить долгий путь от обжалования судебного решения до возврата средств на счета.