Переселенцы, пенсионеры, жертвы мошенников: Правозащитники рассказали о «подводных камнях» автоматического списания долгов

Автоматическое списание долгов может ударить по социально незащищенным категориям, в том числе переселенцам, пенсионерам, людям с инвалидностью, а также по жертвам мошенников. Об этом пишет «Юридический советник для переселенцев».



С 6 июля в Украине вступили в силу изменения, утвержденные приказом министерства юстиции № 1061/5 от 23 марта 2021 года. Теперь процедура автоматического ареста счетов и списания средств касается не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммунальным услугам, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие – наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.



Правозащитники рассказали о «подводных камнях» вступивших в силу норм по автоматическому списанию долгов:

В идеале арест и списание должны осуществляться только на сумму существующей задолженности, подтвержденной решением суда. Однако у исполнителя есть полное право добавить к этой сумме также исполнительный сбор, расходы исполнительного производства, штрафы и пени по просроченной задолженности. Социальные счета, куда перечисляется пенсия, пособия, стипендия, в принципе не могут быть арестованы, однако если такой банковский счет определен банком как текущий, то арест может быть наложен на все доступные на нем средства. Проверять счета и определять, откуда будет происходить списание средств, должны сами банки после поступления постановления государственного или частного исполнителя. Для ареста и списания средств со счетов нет ограничений для льготных категорий, являющихся должниками. Это означает, что арест и списание средств будет происходить и со счетов внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей, пенсионеров, лиц с инвалидностью, одиноких матерей и т п.

Кроме того, отмечают правозащитники, в уязвимом положении оказываются жертвы мошеннических схем, на которых оформлены кредиты, тем более если они не знают, что являются должниками. В этом случае при списании средств и/или блокировке банковского счета им необходимо будет обратиться за разъяснениями к банкам. А после этого, в зависимости от ситуации, проходить долгий путь от обжалования судебного решения до возврата средств на счета.