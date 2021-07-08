Мендель станет советницей Ермака — СМИ

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель станет внештатной советницей руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ. Об этом сообщил источник «Интерфакс-Украина» в Офисе президента.



«Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц», — рассказал источник.



По его словам, «уход Мендель с должности пресс-секретаря президента был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе».



30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.