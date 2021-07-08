Гармаш: Модератор от ОБСЕ призвала исключить представителей ОРДЛО из украинской делегации

Новая модератор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе Сильвия Берманн призвала убрать украинских представителей ОРДЛО из переговоров. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Сергей Гармаш в эфире «Радио Свобода».



«Она фактически повторила все посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хоть они таковыми не являются. Призвала для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас — переселенцев оттуда. При этом, не призвала удалить осужденную за терроризм Майю Пирогову», — утверждает Гармаш.



При этом он отметил, что представители ОРДЛО от Украины включены в процесс переговоров официально — нотами МИД.



Подтверждение его слов из других источников, в частности ОБСЕ, нет.



Сильвия Берман в должности модератора политической подгруппы ТКГ от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля. Берманн — дипломат, бывшая посол Франции в Китае и России.

Берманн впервые участвовала в переговорах политподгруппы ТКГ в качестве модератора от ОБСЕ 6 июля. Заседание было сорвано из-за участия представительницы группировки «ДНР» Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм.