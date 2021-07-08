По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии на подконтрольной властям территории обнаружено 90 804 случая болезни: 88 096 человек выздоровели, 2 366 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 127 случаев заражения, умерли 13 пациентов. Всего группировка «ДНР» подтверждает 44 168 случая ковида: 36 794 пациента выздоровели, 3 341 — скончались.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждены 17 случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 694 жителей области: выздоровели — 25 551 человек, умерли — 954.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 55 новых случаев заражения, двое ранее заболевших умерли. За все время пандемии группировка «ЛНР» признает 5 374 заболевших: 4 585 пациентов выздоровели, а 493 — умерли.



Политика



Представитель отдельных районов Донетчины в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш утверждает, что новая модератор политической подгруппы Сильвия Берманн призвала убрать украинских представителей ОРДЛО из переговоров.



Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже этим летом покинет свой пост, о чем было сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Причина ухода Грау не называется.



Боевые действия



Посол ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау заявила, что на Донбассе повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил. В частности, в четверг боевики ранили украинского военнослужащего.



Общество



Офис генерального прокурора проверит информацию о возможном содействии главы Беларуси Александра Лукашенко группировке «ЛНР» в проведении «следствия» в отношении арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



Суд по делу о сбитом самолете рейса MH17 отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого Олега Пулатова по изучению всех обломков.



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