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Правительство инициирует санкции против чиновников Беларуси. Среди них — сын Лукашенко

08 июля 2021, 22:37

Правительство инициирует санкции против чиновников Беларуси. Среди них — сын Лукашенко

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о введении санкций в отношении 52 граждан Беларуси, среди которых сын главы республики Виктор Лукашенко. Об этом говорится в распоряжении правительства № 749 от 7 июля.

Санкции предлагается ввести сроком на 3 года. Они будут предусматривать блокирование активов и запрет въезда.

Санкции затронут членов государственного аппарата Беларуси. Среди них — Виктор Лукашенко, советник главы Беларуси по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Республики Беларусь.

Под ограничения также попадут глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко, глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, все члены ЦИК Беларуси, действующий и бывший главы КГБ Беларуси, глава следственного комитета и его заместители, министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, а также их заместители и другие.

Отмечается, что предложение о введении санкций связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

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Люди
Александр Лукашенко
Места
Беларусь

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