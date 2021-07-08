Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник

Вблизи оккупированной Ольховки, в 40 километрах от Донецка, вооруженный боевик группировки «ДНР» угрожал патрулю СММ ОБСЕ сбить беспилотник миссии. Об этом сообщается в оперативной отчете СММ.



Наблюдатели планировали запустить беспилотник для мониторинга ситуации с безопасностью в районе Ольховки 7 июля, о чем сообщалось заблаговременно.



Во время полета БПЛА к команде СММ подъехал автомобиль с двумя боевиками. Один их них сказал наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы, а также покинуть этот район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Этот же член вооруженных формирований сказал команде СММ подождать, пока он позвонит своим «командирам».



Патруль СММ приземлил БПЛА и покинул этот район. Фото- и видеоматериалы были сохранены.