Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

09 июля 2021, 08:15

655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 8 июля, в Украине выявили 655 случаев заражения коронавирусом, что на 38 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 885 человек, а 12 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 240 246 человек. Из них выздоровели 2 176 110 пациентов, а 52 572 человека умерли.

Вчера провели 41 607 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
13:36
Парк у «Донбасс Арены» зарос сорняками
12:54
«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
10:58
Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование
10:30
«ЛНР»: 37 новых случаев коронавируса и трое умерших
09:14
В донецкой клинике произошел пожар
все новости
09:53
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ
09:23
Обстрелы на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен за сутки
09:17
В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса
08:36
Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
08:15
655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
22:37
Правительство инициирует санкции против чиновников Беларуси. Среди них — сын Лукашенко
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
20:55
На Луганщине раскрыли хищения при восстановлении инфраструктуры в прифронтовой зоне
20:35
Гармаш: Модератор от ОБСЕ призвала исключить представителей ОРДЛО из украинской делегации
20:32
«Олимпик» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу
20:23
«Прямой угрозы не поступало»: Арестович – об отключении мобильной связи Vodafone в ОРДЛО
19:18
Мендель станет советницей Ермака — СМИ
18:45
Новый этап восстановления жилья в прифронтовой зоне Донетчины стартует в сентябре
18:23
Хайди Грау покидает пост посла ОБСЕ в переговорах по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция