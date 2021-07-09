655 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 8 июля, в Украине выявили 655 случаев заражения коронавирусом, что на 38 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 885 человек, а 12 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 240 246 человек. Из них выздоровели 2 176 110 пациентов, а 52 572 человека умерли.



Вчера провели 41 607 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.