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В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса

09 июля 2021, 09:17

В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса

В Донецкой области за среду, 7 июля, выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 850 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 125 человек выздоровели, а 2 366 умерли.

Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 1386 человек, вторую дозу — 2167 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 86 512 человек, а второй — 41 862.

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