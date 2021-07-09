Обстрелы на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен за сутки

За минувшие стуки на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего за 8 июля украинская сторона зафиксировала 11 нарушений режим прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Были обстреляны позиции у Опытного, Новозвановки, Невельского, Причепиловки, Песок, Марьинки, Крымского, Водяного.



Сегодня, 9 июля, штаб сообщил о еще 4 нарушениях режима тишины — у Зайцево, Невельского, Новотошковского, Песок.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что за сутки зафиксировала 4 нарушения «режима тишины». Подчеркивается, что обстреляны позиции НВФ у Старомихайловки, Веселого и Коминтерново (Пикузы).



Группировка «ЛНР» заявила о 6 нарушениях режима прекращения огня. Под обстрел попали позиции боевиков у Желобка, Сокольников и Донецкого.