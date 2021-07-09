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Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ

09 июля 2021, 09:53

Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ

Европейский Союз вновь призвал Россию обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила миссия Союза в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

«Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить отмену всех ограничений свободы передвижения СММ», — говорится в отчете.

В Евросоюзе указали на то, что из-за постоянных ограничений свободы передвижения СММ пока вынуждена действовать как три отдельных подразделения. Кроме того, ЕС выразил сожаление по поводу того, что миссия ОБСЕ не может получить доступ к районам вблизи российско-украинской государственной границы.

«Требования поддерживаемых Россией вооруженных формирований по проверке прицепов СММ при пересечении линии соприкосновения противоречат мандату СММ, который гарантирует свободный доступ на всю территорию Украины», — отмечается в заявлении.

Во втором полугодии 2020 года 93% всех препятствий в работе миссии ОБСЕ на востоке Украины произошли на оккупированных территориях.

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