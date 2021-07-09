Для больниц в зоне ООС поступил гуманитарный груз из Франции

В Краматорск прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения в рамках международной стратегической инициативы «Помощь Восток» из Франции. Об этом сообщили в пресс-службе командования Объединенных сил.



Помощь получат городские и детские больницы Краматорска, Мариупольский военный госпиталь и больница города Торецка.



Уточняется, что общая стоимость груза — свыше 3 миллионов гривен. В медучреждения поступит 84 многофункциональных кровати для реанимационных и хирургических отделений, специализированные кровати с магнитной защитой для людей с проблемами ориентации в пространстве, ортопедические матрасы и медицинские расходники.