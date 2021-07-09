Холдинг Новинского вышел из переговоров о покупке телеканала «Наш»

Группа компаний народного депутата Вадима Новинского Smart Holding выходит из переговорного процесса о покупке телеканала «Наш». Об этом сообщает пресс-служба политика.



«Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с [владельцем телеканала "Наш"] Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров», — сказал Новинский.



Депутат подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Вадим Новинский является партнером Рината Ахметова в металлургическом бизнесе. Его Smart Holding владеет 23,76% акций группы «Метинвест», а СКМ Ахметова — 71,24% акций.



В апреле «Украинская правда» писала, что, по данным издания, канал «Наш» экс-нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Мураева финансируют председатель союза армян Украины Вилен Шатворян и депутат Вадим Новинский. Параллельно Новинский вел переговоры о покупке вещателя.