В России за сутки выявлено максимальное с начала января количество заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом со 2 января (26 301). Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Общее число заболевших выросло до 5 733 218.



За день в РФ умерли 726 человек. Общее число умерших достигло 141 501. За сутки выздоровели 21 832 человек, всего — 5 165 087.



Лидерами по количеству новых случаев заражения стали: Москва — 6643, Московская область — 2545, Санкт-Петербург — 1951.



В России с начала июля ежедневно выявляют 23-25 тысяч заражений ковидом. Показатель вырос больше чем в два раза по сравнению с началом июня, когда выявляли 8-9 тысяч заболевших. Рост заболеваемости связывают с распространением нового штамма — более заразного.

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