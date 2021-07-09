Глава СММ ОБСЕ призвал стороны взять на себя ответственность для улучшения ситуации на Донбассе

Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучается, а вызовы только обостряются. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.



Посол Чевик призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода как на местах, так и в Рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности, подчеркнув, что прогресс возможен только тогда, когда стороны возьмут на себя ответственность и будут ответственно относиться к выполнению своих обязательств.



«С момента моего прошлого отчета СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня», — сказал Чевик в своем вчерашнем обращении к Постоянному совету ОБСЕ.



Он подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня, трудности, с которыми сталкивается мирное население, а также ограничения свободы передвижения Миссии, в том числе интенсивное и продолжительное глушение сигнала ее беспилотных летательных аппаратов, ужесточились.



Расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, случаев более широкого применения смертельного и разрушительного оружия стало заметно больше, а вместе с тем выросли количество и масштаб повреждений объектов гражданской инфраструктуры. Глава СММ ОБСЕ также подчеркнул, что особенно неприятным является ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств, которые своего рода символизировали приверженность сторон мирному урегулированию.



Кроме того, Чевик обратил внимание, что за отчетный период с 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что около 75% из них были жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, подчеркнув необходимость «незамедлительного прогресса в выполнении сторонами обязательств по противоминной деятельности».



Глава Миссии напомнил, что свобода передвижения мирных жителей через линию соприкосновения по-прежнему существенно ограничивается, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые пункты пропуска в Золотом и Счастье.



Также он заявил, что беспилотники СММ дальнего радиуса действия подвергались глушению сигнала примерно 80% полетов, что привело к недавнему крушению еще одного летательного аппарата.