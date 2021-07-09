«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 27 человек умерли от осложнений.



С начала пандемии на неподконтрольной территории Донетчины ковидом заболели 44 378 человек. На лечении (стационарном и амбулаторном) сейчас — 3 862 пациентов, выписаны — 37 161 человек, умерли от осложнений — 3 355.



За сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1077 пациентов с пневмониями, из них 571 на кислородной поддержке (+21 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2076 пациентов, ранее переболевший Covid-19.