Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях

09 июля 2021, 14:17

«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 27 человек умерли от осложнений.

С начала пандемии на неподконтрольной территории Донетчины ковидом заболели 44 378 человек. На лечении (стационарном и амбулаторном) сейчас — 3 862 пациентов, выписаны — 37 161 человек, умерли от осложнений — 3 355.

За сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1077 пациентов с пневмониями, из них 571 на кислородной поддержке (+21 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2076 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях
12:02
«ЛНР» зафиксировала полсотни новых заболевших ковидом
10:24
В Донецке умерла сотрудница агентства NewsFront
23:33
Вооруженный боевик «ДНР» угрожал патрулю ОБСЕ сбить беспилотник
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июля
13:36
Парк у «Донбасс Арены» зарос сорняками
12:54
«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»
11:36
«ДНР»: 127 новых заболевших коронавирусом и 13 смертей
11:10
В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью
10:49
«ЛНР»: 55 новых заболевших ковидом и двое умерших
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
все новости
15:10
На Донетчине коммунальщики повредили памятник природы
14:17
«ДНР» сообщила о 210 новых случаях ковида и 27 смертях
14:09
Глава СММ ОБСЕ призвал стороны взять на себя ответственность для улучшения ситуации на Донбассе
13:42
Венедиктова: Главное — успеть завершить расследование против Медведчука
13:00
В Луганской области выявили 17 новых случаев COVID-19
12:48
В России за сутки выявлено максимальное с начала января количество заразившихся коронавирусом
12:17
Жителя села на Луганщине задержали за хранение боеприпасов и взрывчатки
12:02
«ЛНР» зафиксировала полсотни новых заболевших ковидом
11:09
Холдинг Новинского вышел из переговоров о покупке телеканала «Наш»
10:53
Для больниц в зоне ООС поступил гуманитарный груз из Франции
10:24
В Донецке умерла сотрудница агентства NewsFront
09:53
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить свободу передвижения миссии ОБСЕ
09:23
Обстрелы на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен за сутки
09:17
В Донецкой области выявили 46 случаев коронавируса
08:36
Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция