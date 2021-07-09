На Донетчине коммунальщики повредили памятник природы

В Донецкой области коммунальщики вырыли на горе заповедной территории «Ступки-Голубовские» огромные буквы «БАХМУТ 450», приуроченные к юбилею города Бахмут. Об этом сообщает «Свободное радио» со ссылкой на главу общественной экологической организации «МАМА-86» Галину Олейникову.



«Вчера (7 июля, — ред.) позвонили местные жители села Ивановского Бахмутской ТГ и сообщили о том, что на горе на территории заповедника проводятся земляные работы. Когда туда подъехали, увидели, что рабочие вырезают в земле буквы "БАХМУТ". Староста села в телефонном разговоре сказала, что это якобы по распоряжению Бахмутского управления культуры к юбилею города», — рассказала активистка.



Олейникова обратилась в полицию. По ее словам, инспектор полиции позвонила старосте и после этого работы прекратились. Но утром следующего дня, 8 июля, рабочие вернулись на гору и снова начали копать буквы.

Село Ивановское Бахмутской громады

Территория, где проводятся работы, является ботаническим памятником природы местного значения «Ступки-Голубовские» общей площадью более 31 га. Решение о присвоении статуса памятника природы приняли на 29 сессии Донецкого областного совета 1 июля 2010, по ходатайству Красненского сельского совета Бахмутского района и научному обоснованию сотрудников Донецкого ботанического сада НАН Украины.

По данным биологов, на склонах этой горы ㅡ уникальная растительность разнотравно-ковыльных и петрофитных степей, в частности меловой флоры. Несколько видов занесено в Красную книгу Украины. В 2018-м неподалеку создали заказник местного значения «Ступки-Голубовские-2».