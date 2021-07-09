Зеленский и Меркель встретятся в Берлине 12 июля за ужином

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленским встретятся 12 июля за ужином. Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает «Укринформ».



Встреча состоится в 19:00 (20:00 по киевскому времени).



Темами обсуждения, по его словам, будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией. Среди тем дискуссии также вопрос вокруг строительства «Северного потока-2».



Ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.



Кроме этого, утром этого дня Зеленский встретится с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.