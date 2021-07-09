Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря

Юлия Мендель освобождена с должности пресс-секретаря президента. Ее место займет Сергей Никифоров. Об этом говорится в указах президента № 282/2021 и № 283/2021.



«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — говорится в указе № 283/2021 от 9 июля.



Никифоров — ведущий выпусков новостей телеканала «Украина 24». В прошлом работал на телеканале Euronews.



Конкурс на место пресс-секретаря Владимира Зеленского проходил в закрытой форме.

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель станет внештатной советницей руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.