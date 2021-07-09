На Донетчине местного депутата взяли под стражу. Его обвиняют в коррупции

Депутат одного из городских советов арестован с правом внесения залога в рамках дела о получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 181 600 гривен.



По данным следствия, в апреле 2021 депутат, находясь в должности директора коммунального предприятия, требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора и предоставление возможности вывоза бытовых отходов с сортировочных контейнеров в Курахово. За это чиновник потребовал 1500 долларов.



Чиновника задержали во время получения взятки. Его подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды — часть 3 статьи 368 Уголовного Кодекса.