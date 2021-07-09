СМИ: У Германии есть варианты помощи Украине в случае запуска «Северного потока-2»

Договоренности Германии и США по теме «Северного потока-2», если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel без указания источника, пишет УНН.



Как пишет журнал, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.



«Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины», — говорится в статье.



Как заявил 9 июля на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт — переговоры Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода «Северный поток-2» продолжаются, а для правительства в Берлине — центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной роли транзитера газа.



Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» якобы является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал «недоумение» попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что США и Германия хотят договориться о компенсации Украине транзитных сборов, которые она может потерять из-за «Северного потока-2» и укреплении инфраструктуры.