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О пожаре на Луганщине теперь можно сообщить через приложение

09 июля 2021, 17:50

О пожаре на Луганщине теперь можно сообщить через приложение

В Луганской области чиновники разрабатывают противопожарную схему, чтобы не повторился прошлогодний сценарий.

Луганской области поможет уберечься от пожаров комплекс мероприятий – внедрение современной системы обнаружения возгораний, обновление средств борьбы со стихией, внедрение интерактивных карт, которые будут включать объекты противопожарной инфраструктуры, оптимизацию маршрутов. Об этом рассказал директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

Директор департамента гражданской защиты Луганской облгосадминистрации Александр Чалый предложил организовать патрулирование территорий на период высоких температур и массового посещения лесов. Он напомнил, что чаще всего причиной возгорания в экосистемах является именно человеческий фактор.

Чалый также отметил важность подключения населения к мобильному приложению «Внимание Луганщина». Это приложение позволяет в течение минуты сообщить о чрезвычайной ситуации. Его теперь можно скачать в мобильном приложении Google play.

6 июля 2020 года в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар, который признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Жертвами пожара стали пять человек, 34 госпитализированы, полностью разрушены или частично повреждены десятки домов.

30 сентября и 1 октября массовые пожары вспыхнули на подконтрольной части Луганской области. 

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области в сентябре-октябре погибли 11 человек, пострадали — 18 человек, в том числе три спасателя.

Верховная Рада в декабре 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления ГСЧС и облгосадминистрации.

Было начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.

В мае 2021 года обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов ГУ ГСЧС в Луганской области и пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений направлены в суд.

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