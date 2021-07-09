Вторая доза вакцины от коронавируса: сроки

В Украине более 1 миллиона человек прошли полный курс прививок от COVID-19. В министерстве здравоохранения Украины рассказали, когда рекомендуется делать прививки второй дозой вакцины от коронавируса после получения первой:

Comirnaty / Pfizer – через 21-28 дней

CoronaVac / Sinovac – через 14-28 дней

AstraZeneca (Covishield / SKBio) – через 12 недель (84 дня)

Конечного, позднего срока получения второй дозы вакцины нет, отмечают в министерстве. То есть можно вакцинироваться позднее. В случае, если нужно вакцинироваться раньше, Минздрав допускает укол второй дозы AstraZeneca (Covishield/SKBio) на 7 дней раньше рекомендованного срока.



«Это не касается вакцин Comirnaty / Pfizer и CoronaVac / Sinova, где сразу предусмотрено, что повторную вакцинацию можно делать в промежуток соответственно в 21-28 и 14-28 дней с момента первой прививки», – подчеркнули в Минздраве.