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МИД ФРГ: Для достижения «тишины» на Донбассе нужно больше усилий

09 июля 2021, 19:54

МИД ФРГ: Для достижения «тишины» на Донбассе нужно больше усилий

Немецкая сторона обеспокоена сообщениями СММ ОБСЕ об увеличении нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Райнар Бреуль, сообщает «Укринформ».

«Мы разделяем беспокойство специального посланника ОБСЕ и посла Хайди Грау, которые в последние дни говорили о новом увеличении количества нарушений режима прекращения огня на контактной линии. Это свидетельствует о том, что для стабилизации режима необходимо больше привлечения, больше усилий», — сказал дипломат.

По его словам, Германия готова продолжать вместе с Францией выступать посредниками между Россией и Украиной в рамках Нормандского формата.

В то же время Бреуль заметил, что в этом вопросе Берлин зависит исключительно от информации ОБСЕ, миссия которой работает на месте и с какой МИД находится «в обмене».

12 июля в Берлине запланирована встреча за ужином президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией и строительство «Северного потока-2».

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