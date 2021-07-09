Белый дом: Байден и Путин поговорили о кибербезопасности

Президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин сегодня провели телефонный разговор. В пресс-службе Белого дома сообщают, что главы обсуждали результаты встречи на саммите в Женеве.



Особое внимание в пресс-службе Белого дома уделили кибератакам.



«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова», – говорится в сообщении Белого дома.



В Кремле на данный момент не сообщили об итогах телефонного разговора президентов.