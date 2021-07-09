МИД: В незаконных тюрьмах боевиков держат более 1,5 тысячи украинцев

В оккупированном Донецке и Луганске в незаконных тюрьмах удерживаются более 3500 человек. Об этом сообщила заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.



Так, по данным прокуратуры, в неподконтрольных районах Донбасса действует более 160 незаконных тюрьм. Джапарова отметила, что уже восьмой год подряд в них ежедневно осуществляются преступления против граждан Украины — пытки и психологическое давление.



Один из примеров таких тюрем — «Изоляция» в Донецке. По информации Джапаровой, на сегодня установлено около 170 жертв, 15 сотрудников концлагеря обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Так, 7 июля правоохранители заочно сообщили о подозрении двум руководителям «Изоляции».