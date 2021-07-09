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В сети показали окрестности имения Януковичей в Донецке

09 июля 2021, 21:07

В сети показали окрестности имения Януковичей в Донецке

Поместье беглого президента Украины Виктора Януковича в Донецке по-прежнему охраняют, но местные жители говорят, что никого из членов этой семьи уже долгое время там не видели. Telegram-канал «Донбасс решает» показал видео, на котором виден двор семьи Януковичей, однако авторам удалось снять лишь высокий забор, часть улицы и окрестности.  

«Внутрь секьюрити, конечно, не пустили и на вопросы отвечать отказались. Что там находится, рассмотреть сложно – имение окружено 5-метровыми стенами. Еще выше их – стены из разросшихся деревьев. Лишь кое-где проглядывают крыши и окна верхних этажей», – сообщает канал.

Поместье расположено в поселке Второе Калинкино. Тыльной стороной имение примыкает к питомнику донецкого ботанического сада.

Ранее стало известно, что Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича, Офис генпрокурора готовит повторный запрос.

Виктор Янукович в интервью немецкой прессе заявил, что живет с сестрой своей бывшей кухарки в Ростове-на-Дону после того, как Россия предоставила ему временное убежище в начале 2014 года. По данным СМИ, его бывшая жена Людмила Янукович находится в аннексированном Крыму, где занимается домашним хозяйством. Там же, в Крыму похоронен их сын Виктор Янукович-младший.

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