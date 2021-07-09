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Следователи по делу о сорванной операции с «вагнеровцами» хотят выслушать Порошенко

09 июля 2021, 21:38

Следователи по делу о сорванной операции с «вагнеровцами» хотят выслушать Порошенко

Временная следственная комиссия (ВСК) просит народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко прийти на заседание и объяснить свои слова о санкционировании операции по задержанию наемников частной военной компании «Вагнера» в 2018 году.

Об этом сообщила председательница комиссии Марьяна Безуглая в интервью hromadske.

По ее словам, работа ВСК не зависит от того, придет Порошенко на заседание или нет. В то же время он, по ее словам, может помочь определить, была ли такая спецоперация.

В декабре 2020 года Петр Порошенко заявил, что именно он лично санкционировал в 2018 году операцию по задержанию боевиков «Вагнера». Бывший президент утверждает, что нынешняя власть ее сорвала.

«Очень надеюсь, что несмотря на все эти политические вещи, игнорирование, отзывы и т.д. все-таки Петр Алексеевич к нам (ВСК – ред.) придет, потратит 10 минут времени и подтвердит или опровергнет свои слова», – сказала Марьяна Безуглая.

Она также уточнила, если Порошенко все же не придет, в комиссии посчитают это препятствием ее работы.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.

Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.

Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведкиСлужбе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.

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