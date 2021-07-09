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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июля

09 июля 2021, 21:56

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировано 46 случаев заражения. За все время пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 90 850 случаев болезни: 88 125 человек выздоровели, а 2 366 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области ковид подтвержден еще у 17 человек. С начала пандемии заболели 26 711 человек: выздоровели — 25 561, умерли 954 человека.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 210 новых случаев коронавируса, 27 человек умерли от осложнений. Всего группировка «ДНР» подтверждает ковид у 44 378 человек: выписаны — 37 161 человек, умерли — 3 355.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» признает 5 424 заболевших: 4 593 пациентов выздоровели, 493 — умерли.

Политика

12 июля в Берлине запланирована встреча за ужином президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией и строительство «Северного потока-2».

Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучается, а вызовы только обостряются. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Посол Чевик призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода как на местах, так и в Рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Для стабилизации режима прекращения огня необходимо больше усилий, считает представитель Министерства иностранных дел ФРГ Райнар Бреуль.

Права человека

В оккупированном Донецке и Луганске действует более 160 незаконных тюрем, в которых удерживаются более 3500 человек. Об этом сообщила заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

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