Минобороны: В работу сайта ВМС вмешались связанные с Россией хакеры

На сайте Военно-морских сил (ВМС) Украины появились фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021. Как сообщила пресс-служба министерства обороны, в работу сайта вмешались связанные с Россией хакеры.



«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.



Отмечается, что из-за этого состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze-2021, которое что продолжаются в акватории Черного моря.



«При этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ», – сообщили в ведомстве.



Кроме того, в министерстве сообщают, что зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала.



Сейчас специалисты пытаются восстановить работу сайта.