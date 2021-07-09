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Минобороны: В работу сайта ВМС вмешались связанные с Россией хакеры

09 июля 2021, 22:43

Минобороны: В работу сайта ВМС вмешались связанные с Россией хакеры

На сайте Военно-морских сил (ВМС) Украины появились фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021. Как сообщила пресс-служба министерства обороны, в работу сайта вмешались связанные с Россией хакеры.

«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze-2021, которое что продолжаются в акватории Черного моря.

«При этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщают, что зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала.

Сейчас специалисты пытаются восстановить работу сайта.

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