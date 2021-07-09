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Резников: Рано или поздно Крым вернется сам, а «Минск» надо модернизировать

09 июля 2021, 23:14

Резников: Рано или поздно Крым вернется сам, а «Минск» надо модернизировать

Крым не станет «разменной монетой» в вопросе разрешения ситуации на Донбассе, уверен вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В эфире телеканала «Украина 24» он в очередной раз рассказал, что выступает за модернизацию Минских соглашений.

«Они (Минские соглашения, - ред.) не носят характера международного договора или какого-то юридического документа… Это политико-дипломатические договоренности», – отметил Резников.

Он предлагает за столом переговоров «обсудить, что работает, а что не сработает никогда» и заключить с Россией улучшенную версию «Минска».

«Мы готовы это обсуждать, в том числе при посредничестве США, если американцы на это согласятся», – сказал Резников.  

При этом возвращение неподконтрольной территории Донбасса с контрибуцией не будет означать, что Украина согласится с аннексией Крыма, подчеркнул вице-премьер.

«Крым постепенно, спокойно, политико-дипломатическим путем все равно вернется, поскольку Крым украинский», – считает Резников.

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