Резников: Рано или поздно Крым вернется сам, а «Минск» надо модернизировать

Крым не станет «разменной монетой» в вопросе разрешения ситуации на Донбассе, уверен вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



В эфире телеканала «Украина 24» он в очередной раз рассказал, что выступает за модернизацию Минских соглашений.



«Они (Минские соглашения, - ред.) не носят характера международного договора или какого-то юридического документа… Это политико-дипломатические договоренности», – отметил Резников.



Он предлагает за столом переговоров «обсудить, что работает, а что не сработает никогда» и заключить с Россией улучшенную версию «Минска».



«Мы готовы это обсуждать, в том числе при посредничестве США, если американцы на это согласятся», – сказал Резников.



При этом возвращение неподконтрольной территории Донбасса с контрибуцией не будет означать, что Украина согласится с аннексией Крыма, подчеркнул вице-премьер.



«Крым постепенно, спокойно, политико-дипломатическим путем все равно вернется, поскольку Крым украинский», – считает Резников.