В зоне ООС погиб военный, еще трое – пострадали

За пятницу, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Один украинский военнослужащий погиб от полученных ранений. Еще один военный получил ранения, двое – боевые травмы. Их доставили в лечебное учреждение. В штабе сообщают, что состояние их здоровья – удовлетворительное.



Боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



По данным ООС, стрельба велась у Невельского, Новотошковского, Песок, Троицкого, Новозвановки, Новомихайловки, Авдеевки и Орехово.



По состоянию на утро 10 июля штаб зафиксировал 5 нарушений режима прекращения огня возле Мироновского, Водяного (на Приазовье), Широкино и Светлодарска.



На обстрелы украинские военнослужащие открывали огонь.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что их позиции обстреливали в Коминтерново, Сигнальном и Старомихайловке.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 7 июля 2021-го зафикфсировала не менее 42 286 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.