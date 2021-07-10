В Украине коронавирусом заболели еще 500 человек

В Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 809 человек, от осложнений умерли 20 заболевших. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 240 753 человек. Из них выздоровели 2 176 919 пациентов, а 52 592 человека умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.