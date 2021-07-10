Резников: Венецианская комиссия рассматривает законопроект о переходном периоде для Донбасса

Законопроект о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины уже направлен на рассмотрение Венецианской комиссии. Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



По его словам, Европейская комиссия «За демократию через право» должна подготовить выводы, которые утвердят на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре этого года.



Резников напомнил, что 2 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях».



Согласно документу, правительство в течение двух месяцев должно подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и вынести эти проекты на рассмотрение Верховной Рады.



С основными положениями чернового варианта закона можно ознакомиться здесь.