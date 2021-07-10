Коронавирус в Донецкой области: 1 смерть и 29 новых пациентов

В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще один человек. Еще 29 человек заболели за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 879 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 138 человек выздоровели, а 2 367 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 1550 человек, вторую дозу — 1814 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 88 062 человек, а второй — 43 676.