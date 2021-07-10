Абитуриенты из ОРДЛО могут подать документы дистанционно лишь в отдельных случаях

Абитуриенты из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября. Подача документов происходит только лично. Об этом рассказал генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования министерства образования Украины Олег Шаров в эфире телеканала «Дом».



Он напомнил, что поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», которых открыто более 200 по всей стране.



«Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те поступающие, у которых есть украинский документ о среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти поступающие могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно», — пояснил Шаров.



Всем остальным нужно приезжать в образовательные центры лично. Можно подавать документы как тем, у кого есть украинский паспорт, так и тем, у кого его пока нет. Это же касается документом о среднем образовании.

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