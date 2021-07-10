За неделю число пассажиров на КПВВ «Новотроицкое» увеличилось, а в Станице – наоборот

За неделю через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области проехали 692 человека и 103 авто в сторону неподконтрольного Донецка, а 959 человек и 162 авто – в направлении контролируемой территории. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



По сравнению с предыдущей неделей пассажиропоток на КПВВ «Новотроицкое» увеличился.



В то же время пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» снизился. В общем военнослужащие Госпогранслужбы Украины пропустили в сторону неподконтрольного Луганска 6 203 человека, а на контролируемую территорию – 6 188 человек.



Кроме того, члены незаконных вооруженных формирований не пропустили на неподконтрольную территорию трех человек. Эти люди вернулись на контролируемую территорию.



Через КПВВ «Новотроицкое» в течение недели проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.



Все украинские КПВВ были открыты на Донбассе, но из-за действий группировок «Л-ДНР» люди могут проехать лишь через «Новотроицкое» дважды в неделю и ежедневно через «Станицу Луганскую».