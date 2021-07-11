Штаб: За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины

За минувшие сутки боевики на Донбассе осуществили 11 обстрелов украинских позиций. Боевых потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Отмечается, что противник вел обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем, минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также противотанкового ракетного комплекса.



Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три полета вражеских БПЛА с пересечением линии соприкосновения.



«По состоянию на 7:00 утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сводке.



Группировка «ЛНР» подчеркнула, что вчера под обстрел попали ее позиции у Санжаровки, Желобка, Первомайска и Калиновки.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что в субботу были обстреляны ее позиции в районе поселка шахты «Октябрьская», сел Пикузы (ранее Коминтерново) и Ужовка (ранее Ленинское). Утверждается, что повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки на севере Донецка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 июля 2021-го зафиксировала не менее 42 415 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 010 взрывов, 6 602 пролетевших неопределенных боеприпаса, 238 вспышек дульного пламени, 130 осветительных ракет, а также не менее 22 435 очередей и выстрелов).